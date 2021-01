REPORTAAŽ | POLIITPOHMELL: „Martinil libises lausa terve elu silme eest läbi.“ Superministeeriumis kuivavad kurgud ja levivad salasõnumid 

Nimetissõrme ja pöidla ühendas "hea tuju märgiks" Eestis esimeste seas noorpoliitik Ruuben Kaalep, kui ta 2019. aasta aprillis riigikogus ametivannet andis. "See on hea tuju märk," selgitas Kaalep toona ajakirjanikele. Täpsustuste peale, et tegu on ka rassistliku märgiga, mis viitab valgete ülemvõimule, ütles Kaalep: "See on absurd!" Ka poeg ja papa Helme kuvasid selle märgi ministriametisse astudes. Uuest valitsusest kõrvale jäämine aga nähtavasti Martin Helme "head tuju" ära ei vii.