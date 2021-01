Rootsi siseminister: Estonia vraki uurimist võimaldav seadusemuudatus jõustub ilmselt suvel 

Muudatuse eesmärk on võimaldada Rootsi õnnetusjuhtumite uurimisametil korraldada Estonia vraki suhtes teatud uurimisi. Käiguks andis ajendi mullu sügisel ilmunud dokumentaalfilm, mis sisaldas uut teavet Estonia keres olevate aukude kohta. Uue teabe uurimiseks on õnnetusjuhtumite uurimise amet taotlenud muudatusi parvlaeva vraki hauarahu käsitlevas eriseaduses.

Damberg sõnas, et olemasolevat hauarahu seadust täielikult ei muudeta. Samuti pole plaanis tuua pinnale reisijate surnukehi. „Me mõtleme praegu sellele, et lubada õnnetusjuhtumite uurimisametil korraldada nende soovitud uurimisalaseid meetmeid,“ sõnas Rootsi siseminister. Ta lisas, et inimesi sukeldumisel ei kasutata. „Nad kasutavad muid tehnilisi võimalusi ja viivad need uurimised läbi nii hoolikalt kui võimalik – et austada kehtivat hauarahu,“ selgitas Damberg.