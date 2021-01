Kommentaar Mart Soidro | Läbi raskuste iseseisvuse poole Mart Soidro, literaat , täna 13:18 Jaga: M

Nädala eest mainisin oma arvamusloos, et viimast ülemnõukogu (1990-1992) võib teatavate reservatsioonidega nimetada demokraatlikult ja vabalt valitud parlamendiks. Ja seda fakti ei muuda olematuks asjaolu, et valimisõigus oli kõigil Eesti elanikel, ega ka see, et ENSV valijaskonna hulka arvati ka siin viibiva okupatsiooniarmee sõjaväelased, kellele oli reserveeritud 4 saadikukohta.