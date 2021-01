Adik Levin | Tanel Kiik peaks jääma oma tööpostile uues valitsuses 

Maailmas ja eriti Euroopas möllab Covid-19 pandeemia. Eriti ohtlik on, et see viirus muteerub ja Inglismaalt on mandrile hakanud liikuma uus palju ohtlikum viirusevorm. Oleme objektiivsed - nüüd juba eelmine valitsus on pandeemiaga hakkama saanud küllaltki hästi. Teine laine on väga agressiivne, kuid see kogemus, mida meie saime esimese laine ajal, on aidanud meil edasi liikuda küllaltki efektiivselt. Ees seisab kolmas laine ja see tuleb kindlasti veel hullem kui teine laine. Praegu on tunneli lõpus siiski valgus, kuna Eestisse on jõudnud vaktsiin ja on hakatud inimesi vaktsineerima. Viimasega võib aga mitte rahul olla, kuna vaktsiine saabub Eestisse väga vähe ja vaktsineerimine ise selle piskuga, mida oleme Euroopa Liidult saanud liigub edasi kilpkonnakiirusega.