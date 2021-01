Poola algatus: keelame Facebookil omatahtsi kustutada kasutajate postitusi! 

Poola peaminister Mateusz Morawiecki kirjutas nädala alguses sotsiaalmeedias, et algoritmid ega suurettevõtete omanikud ei peaks langetama otsust, millised seisukohad on õiged ja millised mitte.

Poola justiitsministeeriumi riigisekretär Sebastian Kaleta teatas, et ministeeriumi koostatud seaduseelnõu muudab sotsiaalmeediaettevõtete jaoks ebaseaduslikuks postituste eemaldamise, mis ei riku Poola seadusi. „Õiguspärase sisu eemaldamine rikuks otseselt seadust ja seda peavad kõik Poolas tegutsevad platvormid austama,“ sõnas Kaleta kohalikule meediale. Viimastel aastatel on Facebook blokeerinud mitmel korral paremäärmuslike Poola organisatsioonide ja poliitikute postitusi ja sulgenud nende kontosid. Peaminister Morawiecki kutsus ülejäänud Euroopa Liitu kehtestama samasuguseid regulatsioone.

Inimõigustega tegeleva MTÜ Panoptykoni juht Katarzyna Szymielewicz ütles, et kavandatav seadus on paberil üsna kooskõlas sellega, mille nimel on kodanikuühiskond võidelnud – meelevaldse tsensuuri vastu internetis. Ta tõdes, et riiklikud seadused on tehnoloogiaettevõtete meelevaldsetest otsustest paremaks võrdlusaluseks, millist sisu peaks veebis lubama.