Valitsus moodustab uurimiskomisjoni Porto Francole laenu andmise selgitamiseks 

Prokuratuur ja kapo teatasid teisipäeval, et Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud kriminaaluurimisega on esitatud kuriteokahtlustus viiele inimesele, kelle hulgas on Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, rahandusministri nõunik Kersti Kracht ja ärimees Hillar Teder. Kinni on peetud neli inimest.