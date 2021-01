Poliitika Keskerakonna eksjuht Edgar Savisaar: Reformierakonnaga on varemgi mitu korda tehtud koalitsiooni ja tehakse ka edaspidi Marvel Riik , täna 11:07 Jaga: M

GALERII

Edgar Savisaarel ei ole Jüri Ratasele etteheiteid. Foto: Ilmar Saabas / Ekspress Meedia

Samal päeval, kui valitsus hakkas lagunema prokuratuuri ning kaitsepolitsei kinnipidamiste ja läbiotsimistega, sattus haiglasse Keskerakonna endine juht Edgar Savisaar. Teda ei üllata sugugi, et Keskerakond on loomas võimuliitu igipõlise vastase ehk Reformierakonnaga. „Reformierakonnaga on varemgi mitu korda tehtud koalitsiooni ja tehakse ka edaspidi,“ ütles Savisaar.