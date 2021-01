KUIDAS MEELDIB? Vallamaja ette kerkis hiiglaslik lumest peenis 

Kirkkonummi vallavanema Tarmo Aarnio arvates võib moodne kunstiteos jääda oma kohale ja seda pole kavas ka muuta.

Muidugi ajas kunstiteos teda ka naerma, kuna ta mõistis, et lumesaju jätkudes kasvab see veelgi suuremaks. Ka paljud teised peatusid, et tore skuptuur pildile saada. Võib-olla see oligi mõne naljahamba vahva mõte öelda vallaelanikele: „Tere hommikust!“

Vallavanema arvates on tore, et vallaelanike seas on andekaid inimesi, kes oskavad teha looduslikest materjalidest kunstiteoseid. Ta arvab, et võib-olla on kohalik arhitektuur – uus raamatukogu või koolihooned – äratanud elanike loovuse.