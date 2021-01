OTSE | Jüri Ratas: pikendasime piiranguid kahe nädala võrra

Ratas teatas, et Harju- ja Ida-Virumaal koolid lähevad üle kontaktõppele 25. jaanuarist. 18. jaanuarist avatakse aga muuseumid ja näitusesaalid ja individuaaltreeninguteks ka spordisaalid. 26. jaanuarist lõppeb öise alkoholimüügi keelu piirang. Teisi piiranguid on pikendatud kahe nädala võrra kuni 1. veebruarini.

"Julgen väita, et annan Eesti riigi rahanduse üle väga heas seisukorras. Järgmist eelarvet on kerge teha, mul on kahju, et ma ise seda teha ei saa," meenutas Helme EKRE suuremaid saavutusi valitsuses olles.