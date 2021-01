FOTOD | Teder ja Kracht jäävad kaheks kuuks vahi alla

Riigiprokuratuur taotles kohtult Tederi ja Krachti vahi alla võtmist, sest hindas, et nende kahe puhul on olemas võimalus nii uute kuritegude toimepanemiseks kui ka menetlusest kõrvalehoidmiseks. „Antud juhtumi puhul pidasime kuriteokahtlust piisavalt tõsiseks, et selline taotlus (vahistamiseks – toim) esitada,“ selgitas riigiprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas ja lisas, et reeglina mängivad otsuses rolli kogutud tunnistused ja muudki tõendid.