Mailis Reps: Isamaast loobumine oli emotsionaalselt väga raske otsus 

Uue valitsuse loomise protsessi üheks juhtfiguuriks kerkinud Mailis Reps mainis, et erakonna juhi tagasiastumine ja peaministrikohast väga selgelt loobumine on põhjus, miks eilse 24-30 tunni jooksul tuli ka erakonnalt otsus, et Keskerakonna, EKRE ja Isamaa kolmikliidu aeg on läbi.

Repsi sõnul liigub kõik sinnapoole, et järgmise koalitsiooni moodustavad Kesk- ja Reformierakond. Tema väitel võttis Isamaast loobumine võttis pea 14 tundi arutelusid. „Emotsionaalselt väga raske oli Isamaa väga hea koostöö maha jätta,“ sõnas keskerakondlane. Ta mainis, et EKRE käitumine oli ajendiks, miks erakond ja selle liikmed – väikeste eranditega – ütlesid, et EKREst loobumine on lihtne.

Mailis Reps sõnas, et südaööks oli üsna selge, et järgmine peaminister on Kaja Kallas. Reps kinnitas, et temast endast kindlasti järgmist peaministrit ei saa.

Keskerakondlane ütles, et läbirääkimised on tõsised, ent tõenäoliselt ei tule kiirete aegade tõttu väga põhjalik ja detailne koalitsioonileping. Ta mainis, et kõik asjad lepitakse kokku pooleteise nädala jooksul. „Mul on väga suur veendumus, et meie ametkonnad, tavarutiin on paigas ja õigusriik ning süsteemid toimivad. Aga tuleb muidugi arvestada, et kõikide nende asjade lõpuks tuleb teha poliitilisi otsuseid – ka rahalisi.“

Eile tehti Repsi sõnul väga selge omavaheline otsus, et tulevased valitsuserakonnad ei püüagi kõige tundlikematel teemadel jõuda lõplike sõnastusteni. „Me võtame hoiaku, et see on võrdsetel alustel toimiv koalitsioon, kõik otsused tehakse konsensuslikult ehk mõlemal poolel on vetoõigus.“