OTSEPILT JA BLOGI | Võimukõnelused jätkuvad: kuidas edenesid Reformierakonnal ja Keskerakonnal arutelud teisipäeval?

Mida arutasid erakonnad esmaspäeval?



Esmaspäeva õhtul toonitasid Reformierakonna juht Kaja Kallas ja keskerakondlane Mailis Reps digi- ja rohepöörde osatähtsust kultuurivaldkonnas ning digiriigi rahastamise olulisust. Samuti lubati ka edaspidi rahastada rahvusvaheliste spordiürituste toimumist Eestis, mis aitaks kaasa riigi mainele ja majandusele.



Haridusteemad võtsid esmaspäeval enim aega, tõdes Kallas. Tema sõnutsi lepiti kokku teaduskavas, millele antakse lisarahastust. See on vajalik, et võimaldada eestikeelseid õppeprotsesse. Kallase sõnul alustatakse seda lasteaedadest, mille jäärel viiakse see ellu samm-sammult, et lõpuks oleks kogukond kaasatud.



Täpsemat ajakava teaduskaval pole, sest see tuleb esmalt punkt-punkti haavalt kirja panna, aga plaanis on liikuda võimalikult kiiresti. Kallas ka tõdes, et piirkonnad on erinevad ning muresid tuleb kogukondadega arutada.



Pressikonverentsil küsiti Repsilt ja Kallaselt ka Keskerakonna lepingu kohta Ühtse Venemaa kohta ning kas seda oleks mõistlik pärast opositsionääri Aleksei Navalnõi kinnipidamist ära lõpetada. Reps vastas, et 2004. aastal lepingut sõlmides olid olud hoopis teised ning Navalnõi kinnipidamise on hukka mõistnud lisaks teistele Euroopa liidritele ka Keskerakonna esimees Jüri Ratas.



"Pole mingit küsimust, kuidas suhtume sellesse. Mis puutub lepingusse, oleme korduvalt öelnud, et seda pole kunagi aktiivselt muudetud ja ta on viisakalt öeldes sisulises mõttes üsna selgelt ära unustatud," ütles Reps.



Kallas ütles, et lepingu lõpetamist arutati laupäeval. "Aga on tõsi, et Keskerakond on olnud neli aastat peaministripartei ja oma tegevusega pole nad näidanud, et seaksid Eesti julgeolekut või kaitset tänu sellele lepingule kahtluse alla. Ja nagu varemalt on selgitatud, siis Keskerakonna juhid ütlesid, et seda lepingut pole võimalik tükkideks tõmmata. Oluline on see, et sellest (lepingust - toim.) ei tule mingeid tagajärgi," sõnas Reformierakonna juht.