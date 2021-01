BLOGI | Võimukõnelused jätkuvad: esmaspäeval arutavad erakonnad haridusküsimusi

"Öelda, et Eesti on tagasi, meil on samad väärtused," lubas Kallas, et koalitsioon kavatseb seista õigusriigi vabaduste ja demokraatia eest - sealhulgas ka inimõiguste eest.



Kallas rõhutas korduvalt, et praegu loodava valitsuse eesmärk on liitlastega koostöö. Nii saavad suuremat tähelepanu ka Eesti ja USA suhted: Eesti uus valitsus peab oluliseks luua head suhted USA-s võimule tulevate juhtidega.



Samas suunas liigutakse ka Balti riikide ja nende valitsusjuhtidega.



Suur võhm näike loodaval valitsusel minevat riigi maine ja avatuse parandamisele, kuid ei unustata ka innovaatilisust ja meie enda riigi küberturvalisust.



Euroopa Liidus peaks Eesti hääl ja sõnum olema oluline ja kuuldav. Nii jätkatakse kliimapoliitika ja digipoliitikaga.



Kallas ja Mailis Reps tunnistasid, et siseturvalisus tõi kõnelustes ka mõningasi vaidlusi, kuid oluline mõlemale osapoolele on siiski idapiiri väljaehitus. Kuupäevi sellel suunal paika ei pandud. Võimalusel kaastakse ja Eesti Kaitsetööstuse Liitu ja meie riigi ettevõtteid.



"Eesti riik vajab stabiilset valitsust," rääkis Kallas ja jätkas: "Rahulikku kultuuri ja kompetentset valitsemist. See võib olla olulisem, kui kõigis valdkondades lõhkumine ja uuesti tegemine."



"Riigieelarve seis on väga nadi," lisas Kaja Kallas, et otsida on vaja nutikaid lahendusi.



Kaja Kallas lisas, et koalitsioon paneb ametikohad uues valitsuses paika alles viimasel päeval.