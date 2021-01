BLOGI | Reformierakond ja Keskerakond alustasid läbirääkimisi. Reps: „Vaadake, kui ilus naiste rivi!“

Pärastlõunal toimub Keskerakonna ja Reformierakonna vahel esimene läbirääkimiste voor, mille tulemustest antakse teada päeva teises pooles. Õhtulehele teadaolevalt võetakse lauale Covid-19 tingitud probleemid, st kriis tervishoius ja riiklikud toetusmeetmed.

Kahe erakonna liikmed on läbirääkimiste suhtes väga kidakeelsed, aga üldises plaanis liigutakse suurtest küsimustest detailide pool. Usutakse, et läbirääkimised tulevad kiired. Kõikvõimalikud ministriportfellide ja poliitiliste kohtade jaotus tuleb lõpusirgel. Seejuures ei ole välistatud, et ministriks saab uuesti Mailis Reps, kes loetud kuud tagasi lahkus skandaalide saatel haridus- ja teadusministeeriumi kohalt, aga nüüd juhib esimehe Jüri Ratase asemel erakonna läbirääkimisi – tema positsioon on tugev. Sama pole tõenäoline, et Reps saaks jätkata just haridusministeeriumis, pigem mujal.

Oravate poolt kostub veel nii palju, et kui Keskerakond ei esita suurt protesti, kaob siseministeeriumi alt rahvastikuministri koht. Oravad on juba varasemalt kritiseerinud Isamaa soovil loodud ministrikohta.