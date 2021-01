Kalev Kallo saatus selgub jaanuaris: Keskerakonna juhatus arutab tema liikmelisust 

Algselt pidi keskerakonna juhatus olema detsembris enne jõule. Keskerakonna esimees peaminister Jüri Ratas märkis detsembris ERRile, et seal tuleb arutlusele ka Kalev Kallo liikmesus. Tänaseks pole aga erakonna juhatus Kallo liikmesuse küsimust arutanud. Erakonna avalike suhete juht on öelnud, et seda tehakse jaanuaris. Riigiprokuratuur süüdistas mitut ettevõtjat endisele Tallinna linnapeale ja Keskerakonna esimehele Edgar Savisaarele altkäemaksu andmises või lubamises ning riigikogu liiget Kalev Kallot korruptsioonikuritegudele kaasaaitamises. Kallo on süüdi mõistetud altkäemaksu vahendamises, samuti kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele ning erakonna ebaseaduslikule rahastamisele. Teda karistati pooleteiseaastase vangistusega tingimisi kaheaastase katseajaga. Kallo volitused riigikogu liikmena lõppesid koos süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega eelmise aasta lõpus.