Kongresmenid otsustasid Trumpi teist korda ametist tagandada 

Ilmselt on eelnõu koostajatel mõttes pigem see, et Trump enam kunagi uuesti presidendiks kandideerida ei saaks. Tema ametiaeg lõpeb muidu nagunii 20. jaanuaril. Nii mõnigi vabariiklane võis vastu hääletada ka murest Trumpi tulisemate fännide pärast, kes teatavasti möödunud nädalal juba tõestasid, kui marru ja käest ära asjad võivad minna. Keegi ei taha ju oma peast ilma jääda. Saab ka näha, mis järgmisena senatis saama hakkab. Praegune senati enamuse liider, vabariiklane Mitch McConnell sõnas, et hetkel tuleb keskenduda Joe Bideni ametisse astumise tseremooniale ning et enne seda tõenäoliselt mingit otsust ei tule.