KAKS ON KOHTUSEADUS? Kongresmenid otsustasid Trumpi teist korda ametist tagandada

Poolt hääletas 232, vastu 197 kongresmeni, kusjuures kümme vastuhääletajat olid presidendi enda koduparteist. Neli vabariiklast otsustas hääletamata jätta.Ilmselt on eelnõu koostajatel mõttes pigem see, et Trump enam kunagi uuesti presidendiks kandideerida ei saaks. Tema ametiaeg lõpeb muidu nagunii 20. jaanuaril. Nii mõnigi vabariiklane võis vastu hääletada ka murest Trumpi tulisemate fännide pärast, kes teatavasti möödunud nädalal juba tõestasid, kui käest ära võivad asjad minna, kui neile meele järele ei olda. Keegi ei taha ju oma peast ilma jääda. Sama sündmus ja pahameel selle üle võis aga kümmet vabariiklast eelnõu poolt hääletama kallutada.Hääletuse eel avaldas Trump lühikese kirjaliku pöördumise, milles rõhutas, et demonstratsioonidel tuleb oma meelsust näidata rahumeelselt, ei mingit vägivalda, vandaalitsemist ega seaduserikkumisi.

Peagi saab näha, mis senatis järgmisena saama hakkab. Praegune senati enamuse liider, vabariiklane Mitch McConnell (pildil) sõnas, et praegu tuleb keskenduda Joe Bideni ametisse astumise tseremooniale ning enne seda tõenäoliselt mingit otsust ei tule. Senatis ei piisa niisama häälteenamusest ning uues koosseisus on vabariiklastel ja demokraatidel võrdselt kohti – täpsemalt 50 : 48, kuid kaks parteitut senaatorit hääletavad üldiselt üksmeeles demokraatidega.

Trump on esindajatekojas juba korra ametist tagandatud, ent tookord jäi asi just senati taha, kes sellega ei nõustunud. Tegu on igati ajaloolise sündmusega, varem on esindajatekoda tagandanud vaid kaks USA presidenti: Andrew Johnsoni 1868. aastal ning Bill Clintoni 1998. aastal. Senatist kumbki juhtum edasi ei läinud. Küllap oleks see saatus tabanud ka Richard Nixonit, kes aga otsustas ise enne tagasi astuda.