Politsei otsib Kohtla-Järvel kadunud 50aastast Robertit 

Teisipäeval andsid murelikud lähedased häirekeskusele teada kadunud Robertist, kellega neil oli viimane kontakt möödunud aasta 25. detsembril. Tol päeval pidi Robert minema bussiga Alutaguse valda tööle, kuid sinna ta ei jõudnud ning Roberti asukoht on tänaseni teadmata.

Politsei on praeguseks kontrollinud võimalikke kohti, kuhu Robert võis minna. Samuti on politseinikud kogunud infot mehe tuttavatelt, sõpradelt ja sugulastelt, kuid paraku ei ole õnnestunud meest seni leida.

Robert on kiila peaga, sportliku kehaehitusega ja umbes 160 cm pikk. Teadaolevalt olid mehel seljas musta värvi riided ja peas musta värvi müts.



Politsei palub kõigil, kes on Robertit näinud või kel on infot tema asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112 või kirjutada aadressil taavi.unuks@politsei.ee.