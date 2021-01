FOTOD | Tulekahjus hävis täielikult Viljandimaal asuv talumaja 

Päästjate saabudes oli leek juba katusest väljas ja kiirelt alustati kustutustöödega. Õnneks olid majas elavad inimesed iseseisvalt hoonest välja saanud, vigastusi neil ei tuvastatud.



Punane kukk hävitas maja praktiliselt täielikult. Hoone katus ja ülemine korrus põlesid nii tõsiselt, et seda ei olnud võimalik enam päästa. Need ruumid, mis jäid tulest puutumata, said veekahjustusi. Kuigi pererahva kodu hävis ja nüüd tuleb neil mõnda aega elada asenduspinnal, on vähemalt inimesed elusad ja terved. Mõnevõrra lihtsustab ilmselt olukorda ka asjaolu, et hoone oli kindlustatud.