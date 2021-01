FOTOD | Lapsepõlvekaaslase surnuks kägistanud ja laiba järve uputanud mees läheb vangi 

2019. aasta 27. augustil läks Viljandimaal Veisjärve külas elav 35aastane Ülle hambaarsti juurde. Ta sõitis sinna bussiga. Ülle astus linnas toidupoestki läbi ning siis oli temaga kõik korras. Seda kinnitas ka poe turvavideo. Tema eakas ema ütles Õhtulehele toona, et tütar tuli kell 15.30 Karuli peatuses, mis on Kärstna külje all, bussist maha ja kadus seejärel jäljetult.