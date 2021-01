Juhtkiri Juhtkiri | Toimivat valitsust on vaja kiiresti Ohtuleht.ee , täna 20:11 Jaga: M

Kiita, et Jüri Ratase tagasiastumine peaministrikohalt oli riigimehelik samm, oleks liiast: on ju raske ette kujutada olukorda, kus järjekordse uurimise all olev Keskerakond oleks ränkade kahtlustuste kiuste ka sel korral saanud uljalt edasi peaministripartei olla. Seetõttu on õigustatud küsimus, kas Keskerakond oleks ilma Rataseta mõnes muus valitsuses endistviisi salongikõlblik – kui vaadata uue võimuliidu moodustamisel aktiivselt asjatavat Mailis Repsi, kes pidi alles hiljuti rahakottide segiajamise tõttu ministrikohast loobuma. Praegu jääb mulje, et Keskerakond juhib uusi võimuläbirääkimisi Reformierakonnaga.