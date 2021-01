Jüri Ratas „Esimeses stuudios“: Kaja Kallasel on eeldused peaministriametiks kindlasti olemas

Andres Kuusk: pean tunnistama, et tagasiastumisega suutsite ikkagi üllatada peaaegu kõiki. Aga juba on analüüsides kõlanud läbi noote, et tegemist oli suhtekorraldusega ja Ratas proovis saada endale märtriimidžit. Kui palju sellest tõele vastab?

See viimane juhtum, kus ma ütlesin, et ma võtan poliitilise vastutuse, sest mulle on oluline olnud see, et keskerakond saab oma rahaasjad korda ja seda ma jätkuvalt arvan, et me oleme õigel teel. See on täielikult uus muster Eesti poliitikas, väga kiirelt ja konkreetselt neid otsuseid teha.

Reaalsus on siiski selline, et Keskerakonna asjad on käest ära, kahtlustus on laual, ilmselt tuleb süüdistus ja ka ilmselt ka süü. Väga piinlik lugu.

Küll teie teate täpselt, mis Eesti vabariigi kohtutest tuleb! Selge on see, et kui kahtlustus on lauale, olen poliitilise vastutuse võtnud. Olen nii palju, kui on võimalik, kursis ka selle kaasusega. Näen, et neid asju saab paremini teha. Kas Keskerakonna rahaasjad on korrast ära? Kui eile oli selline kaasus, ma ei saa öelda ju, et kõik on korras, aga ma saan öelda kindlasti, et selle nelja aasta jooksul palju pingutanud, et me saame need juhtumid seljataha jätta.

Oleks olnud ju kerge täna hommikul öelda, et peasekretär on võtnud poliitilise vastutuse, ootame nüüd ära, kas tuleb süüdistus või ei tule... Vastupidi, kahtlustusfaasis ei ole seda vast Eesti poliitikas tehtud.

Kõik jagavad täna juba koalitsioone, aga tegelikult vajaks vastamist üks küsimus - kas sellises olukorras Keskerakond on valitsus- ja koalitsioonikõlbulik?