Lauri Hussar | Keskerakond ei kahetse, vaid kaalutleb, kuidas tagada endale ka edaspidi ulatuslik võim 

Keskerakond on sattunud ühte oma aegade suurimasse korruptsiooniskandaali ning on ülimalt tõenäoline, et asjaoludega tutvudes, ei näinud Jüri Ratas muud võimalust kui kogu valitsusega tagasi astuda. Seda enam, et korruptsiooniloosse on kistud ka teine koalitsioonipartner EKRE näol. Viimaste uudiste valguses tuleb kurbusega tõdeda, et korruptsioon Eestis on kõige kõrgemal tasemel jätkuvalt väga tõsiseks probleemiks. Pean igati nõustuma president Kaljulaidiga, et erakondade rahastamise reeglid vajavad tõsist ülevaatamist.

Millega läheb Ratase teine valitsus ajalukku?

Kiire hinnanguna võib öelda, et kogu selle valitsuse aur on läinud vile peale, kirsiks tordil peaministri kümned vabandused valitsusliikmete tegude ja väljaütlemiste pärast. Oma koht on selles räuskaval suhtlemismaneeril, korruptiivsetel tehingutel, võimu kuritarvitamisel ning mõistagi ei tohi unustada ebakompetentseid ministreid ja veel halvemad poliitilisi otsuseid. Laiemalt üldistades tuleb nentida, et tegu on olnud Eestile kadumaläinud aastatega, milles on peaaegu puudunud tulevikku suunatud otsused.

Milliseid emotsioone see tekitab, et Eesti saab uue valitsuse?