Mart Riikoja | Martin Helme valearvestus 

2019. aasta riigikogu valimised olid EKREle taeva kingituseks. Oli napikas, et riigikogu ukse taha jäi Eesti 200. Oleks on aga oleks ja fakt on, et 17,8 % valijate häältest sai EKRE ning sai riigikogus 19 kohta. EKRE käitus seepeale aga umbes nii, nagu nad saanuksid 51 % valijate häältest.

Enesekindluseta ei saa poliitikat teha. Ent lisaks enesekindlusele iseloomustab head poliitikut ka tarkus ja empaatiavõime. Martin Helmel on jätkunud esimest, vajaka on aga teisest ja kolmandast. Paindlikkuse ja kompromissivalmiduse asemel on ta joondunud oma suure eeskuju, viimaseid päevi USA presidendi ametis toimetava Donald Trumpi järgi. Paraku ei pane Martin Helme vist tähele lihtsat tõsiasja: Donald Trump on parajasti kaotaja!

Kuidas edasi?

Oleks vist liiga palju loota, et uue valitsuse moodustab erakond, kellel on riigikogus suurim esindus. Küll aga tahaks loota, et uue peaministri ametiautoks saab pisibuss. Ent selle loo peakangelane? Mõistuse hääl ütleb, et kui kestma jääb praeguste osalistega koalitsioon, siis ei ole seal ministriteks ühegi võimupartei juhti. Kummaline, ent võimalik asjade käik. Ja siis läheks EKRE ajalukku esimese Eesti erakonnana, kes on ühe valitsusaja jooksul välja vahetanud kõik oma ministrid ja mõne isegi mitu korda.