GALERII | Viis ideed, kuidas luua väikeses kodus mõnus kodukontor 

Koroonapandeemia suurendas inimeste vajadust koduse töökoha järele – 36% Eesti elanikest töötas piirangute ajal just kodust. Kõigil pole aga kodus spetsiaalset või mugavat töökohta, kuid 34% Eesti elanikest on valmis seda looma. Et mitte töötada voodis, diivanil või muudes mitte nii mugavates kohtades, jagab IKEA sisekujundaja Eliise Tammekivi viit ideed koduse töönurga loomiseks, mis võtavad vähe ruumi.

1. Tühi sein. Kui sul on kodus seina kõrval tühi ruum või kasutamata nišš mõne mööblieseme vahel, siis võib see olla suurepärane koht töölauale. Tammekivi sõnul ei ole vaja muretseda, kui see koht on standardse laua jaoks liiga kitsas, sest alati saab kasutada seinale paigaldatavat riiulit koos sahtlitega või n-ö rippuva lauaga. Sellisel „laual“ puuduvad jalad, mistõttu hoiab see ruumi kokku ja on palju väiksem. Mugava töötooli valimine on kõik, mida pead tegema.