Sinu hobid kodus: lihtsad ja taskukohased lahendused korra hoidmiseks 

IKEA sisekujundaja soovitab kasutada diivani või voodi all olevat ruumi eriti neil, kes ei saa kasutada seinale paigaldatavaid korrastamislahendusi. Ja see ei tähenda, et isiklikud asjad tuleks lihtsalt põrandale tolmu koguma panna. Siin tulevad hoopis mängu hoiukastid, mis maksavad kõigest mõned eurod.

„Selline hoiustamislahendus võtab vähe ruumi ning kaitseb nii tihti kasutatavat kui ka hooajalist hobivarustust tolmu eest. Samuti muudab see voodi alt puhastamise lihtsamaks kui asjade lahtiselt hoidmine, kuna kaste on lihtne välja tõmmata. Rääkimata sellest, et niiviisi on spordi- või muu varustus alati ühes kohas ja igal ajal hõlpsasti kättesaadav,” lisab Tammekivi.

Väikestel korrastustarvikutel on suur mõju

Asjade korras hoidmiseks kasutatavad tarvikud aitavad leida üles kõik vajamineva või siis hobiasju kiiresti ühest kohast teise liigutada (eriti kui tegemist on käsitööga).

„Kena karp või korv kudumisasjadega, minikummut või hoopis kastid, kus on vajalikud vahendid õmblemiseks või dekupaažiks – sellised hoiulahendused pole väikeste esemete korrastamiseks mitte ainult mugavad, vaid näevad ka head välja ning sulanduvad interjööri, jättes korrastatud ilme. Eriti oluline on see siis, kui mitu leibkonnaliiget tegelevad oma huvidega samas ruumis,” lausub sisekujundaja.

Tema sõnul on rohkete hobiasjade hoiustamisel asendamatuks lahenduseks perfotahvlid. Neid kasutades leiavad paljud esemed oma koha, toad on korras ja kõike on lihtne üles leida. Samuti on võimalik luua omaenda isikupärastatud kombinatsioon ja see võib minna töölauale, riiulile või soovi korral hoopis seinale.