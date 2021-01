Õnnelik kolmeteistkümnes: poolteist kuud Itaaliasse teel olnud postipakk jõudis pärale 

Kogu jant sai alguse sellest, et aasta lõpus Itaaliasse tööle läinud Sergei otsustas oma isiklikud asjad ja mõned dokumendid panna Eestis posti, et neid mitte lennukiga vedada. Mõned tema poolt tehtud valearvestused ja paki paarisajagrammine ülekaal tähendasid lõpuks seda, et pakk pääses Eestist liikuma aasta viimasel päeval pärast Õhtulehe pärimist Omnivasse.

Kõik alles ja terve

„Õnneks olin arvestanud sellega, et postipakke loobitakse nagu turul arbuuse ja eelnevalt kogu sisu korralikult kokku teipinud,“ räägib Sergei. „Seega olid kõik esemed alles ja terved. Lõpp hea, kõik hea.“

Ülekaaluga pakk, mille Sergei andis Omniva kullerile üle novembri viimastel päevadel, jäi Eestisse toppama. Ülekaalu pärast oleks tulnud kas juurde maksta vi mõned asjad pakist ära võtta, kuid seda oleks lubatud teha ainult Sergeil endal. Tema oli selleks ajaks jõudnud juba Eestist lahkuda. Kõige enam tegi Sergeile pahameelt, et paki ülekaalust ei antud talle teada, selle selgitas välja tema Eestisse jäänud tuttav.

Info ei liikunud

Samal teemal Eesti uudised Peaaegu jõuluime: kas kuuks ajaks Omnivasse toppama jäänud pakk pääses liikuma? „Probleemi juurpõhjuseks oli aga muidugi see, et pakki vastu võttes kuller seda ei kaalunud,“ selgitas olukorda Omniva kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kaja Sepp ja palus kliendilt vabandust. „Ühelt poolt tekitas segadust asjaolu, et klient vormistas paki saatmise automaadist, kuid andis üle kullerile, mistõttu liikus pakk valesse kohta, kust teda andmete järgi pärast otsida ei osatud. Teisalt olid seismajäämise põhjuseks detsembrikuu kõrged pakimahud, mis probleemse paki asjaolude väljaselgitamisega kiiresti ja põhjalikult tegelda ei lubanud.“

„Kui need asjaolud selgeks said, sai ka pakk liikuma ning kliendilt me loomulikult lisanduva kaalu eest lisaraha ei küsi,“ lisas Sepp.