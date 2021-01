Tartu koolid jätkavad kontaktõppega 

Seetõttu on linna kriisimeeskonna soovitus koolidele olla jätkuvalt ettevaatlik ja teha kõik endast oleneva viiruse ennetamiseks. Jätkuvalt on oluline tagada koolimajades õpilaste hajutatus. Kui koolides on vajalik korraldada õpilaste hajutamiseks rohkem e-õppe päevi, siis linnavalitsus toetab seda igati. Õppetöö täpse korralduse üle otsustavad koolid ise.