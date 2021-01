ÕL VIDEO | Emotsionaalselt ülesköetud Mart Helme: „Issand jumal, missugust jama on kokku kirjutatud!“ 

„Sel hetkel oli viimane uudis, koalitsioon tuleb samas koosseisus kokku. Ma ei mäleta, kuidas see teema arenes, aga mingi hetk ma küsisin, et mida ta arvab rahandusminsitri nõunikust kersti krachtist. Ma arvan et ta läks selle pärast põlema, et ta poeg võib olla sellega seotud,“ selgitas reporter Marvel Riik.