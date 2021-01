Aasta loom 2021 | Nii metsik rändrott kui ka kodurott elavad Eestis oma suurima vaenlase kodus 

„Kindlasti ei tunne rott inimest näo järgi ära. Rott ei saa hästi aru sellestki, et inimene – talle suur mägi – on üks elusolend. Kodus lemmikloomana peetavad rotid taipavad vast, et su käsi pole teine rott, aga päris metsikute loomadega tekivad vahel kurioossed situatsioonid. Ükskord hüppas mu käe eest põgenev isane kodurott mulle pähe,“ kirjeldab tänavust aasta looma teda eluaeg uurinud Andrei Miljutin.

Kuidas rott maitseb?

Miks sa arvad, et ma seda tean?

Ma olen kuulnud legendi, kuidas sa tudengiajal rotti sõid. Ainult seda ei mäleta, kas viguri pärast või seetõttu, et teadlane peab oma uurimisalust igakülgselt tundma.

See oli kihlvedu. Kursusekaaslane Leningradi põllumajanduse instituudist hakkas norima, et miks ma rottidega tegelen: „Vaat siga on üks hea loom, kui sigu ei oleks, keda sa sööks – kas rotte või?“ Ma siis jonni pärast ütlesin, et sööksin jah! Siis sõlmisimegi kihlveo: tema pidi roti valmistama ja mina ära sööma, tervenisti, välja arvatud saba.