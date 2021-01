RISKANTNE KÄIK: Aleksei Navalnõi naaseb nädala lõpus Venemaale 

Vene opositsioonipoliitik tõdes, et president Putini alluvad tegutsevad tavalisel moel ja fabritseerivad tema vastu uusi kriminaalasju, ent teda see ei huvita. „Venemaa on minu riik, Moskva on minu linn ja ma tunnen sellest puudust,“ teatas Navalnõi, kes on enda sõnul mürgitamiskatsest pea täielikult taastunud.