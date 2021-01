Aleksander Laane | Üks kriisi lahendamise võimalus on vähemusvalitsus 

Kuna erakorraliste valimiste toimumine on pigem ühe erakonna unistus kui reaalne sündmuste käik, siis üheks võimaluseks halbade valikute reast on ja Isamaa, Keskerakonna ja ehk ka sotsiaaldemokraatide vähemusvalitsus koos “pildipehmendajatest” erakonnaväliste ministritega.

Selle eelduseks on, et Reformierakond unustab mõneks ajaks ära oma patoloogilise ettekujutuse, et ainult nemad on peaministriparteina võimulolemiseks võitud ja sotsiaaldemokraadid unustaksid samuti vajaduse misiganes tingimustel valitsuses olla. Reformierakond pole suutnud siiani õppust võtta oma lugupidamatust ja ülbest käitumisest partneritega – aga ehk on nüüd piisavalt “kuum”, et sellele arusaamisele jõuda. Reformile oleks koos EKREga opositsiooni jäämine loomulikult ebameeldiv, kuid väga õpetlik kogemus, kuidas väljaspool koalitsiooni olles ikkagi sisulist tööd teha.