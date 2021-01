ARENG KORRUPTSIOONISKANDAALIS: prokuratuur taotleb Tederi ja Krachti vahistamist 

Prokuratuuri avalike suhete juht Kaarel Kallas kinnitas Õhtulehele, et nad tõepoolest taotlevad Krachti ja Tederi vahistamist. „See käibki nii, et kui prokuratuur peab kellegi kuriteokahtlustuse raames kinni, siis on prokuratuuril 48 tundi aega otsustamaks, kas nad taotlevad isikute vahistamist. Antud juhtumi puhul pidasime kuriteokahtlust piisavalt tõsiseks, et selline taotlus esitada,“ selgitas Kallas ja lisas, et reeglina mängivad otsuses rolli kogutud tunnistused ja muud tõendid.