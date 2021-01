Jaak Allik | Targa poliitikuna tüüriks Kaja Kallas erakorraliste valimiste esilekutsumise poole 

Jaak Allik, sotsiaaldemokraat: Peaminister kindlasti teab kahtlustuste tagamaid ja võimalikku tõestusmaterjali ning küllap olid need nii tõsised , et muud ei jäänud üle. Peaminister võib ju öelda, et ta ei teadnud Hillar Tederi (võimalikest?) lubadustest midagi, kuid jääb küsimus, miks eraldati siis Porto Francole need algusest peale arusaamatud 40 miljonit ning ei maksaks unustada, et see oli ka kahe teise valitsuserakonna otsus, keda juhivad nii poliitika- kui ka (üksteise) rahaasjades kogenud inimesed.

Millega läheb Ratase teine valitsus ajalukku?

Eelkõige EKRE valitusse toojana ja talujana. Minu arvates oli see Jüri Ratase poolt ajalooliselt õige ja isiklikult raske otsus. Nüüd on kõigil, loodetavasti ka osal EKRE valijaist, selge, mida võib EKRE poolt valitsuses oodata. Jüri Ratase veaks sai see, et ta kartis liigselt ja alusetult EKRE lahkumist valitsusest ning ei suutnud seepärast ennast seal Peremehena kehtestada.

Milliseid emotsioone see tekitab, et Eesti saab uue valitsuse?

Et see valitsus lahkub, on hea. Aga uut valitsust pole eriti kellestki moodustada. Kui Kaja Kallasel oleks tõesti Riigimehe ja Poliitiku tarkust, siis ta püüaks koostöös presidendi, sotside ja osaga tänasest koalitsioonist kutsuda esile erakorralised parlamendivalimised, et saaks õhu puhtamaks ja valikud laiemaks. Või vähemalt teeks "liiaga" valitsuse Reform+Kesk+Sotsid, mis saaks ilma mõttetu kampaaniata valida presidendi, lahendada kooseluseadusega seotud probleemid ning ehk teha veel mõndagi mõistlikku sel raskel ajal.