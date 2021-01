Züleyxa Izmailova | Saadi õppetund, et räuskajad ja vaenuõhutajad ei muutu ning nende järelt võibki põrandat küürima jääda 

Züleyxa Izmailova, Erakond Eestimaa Rohelised juht : Kui täna sünnipäeva tähistav Mailis Reps astus tagasi ametiauto ebakorrektse kasutamise tõttu, siis Jüri Ratasel oleks asjaolusid arvestades silmakirjalik oma positsioonil jätkata. Suur aitäh talle, et ta seda just täna otsustas teha ja sellega võltsreferendumi korraldamiselt vaiba alt tõmbas.

Kindlasti jääb Ratase teine valitsus inimestele veel kauaks meelde kui tordivalitsus. Kuid selle sügavam põhjus, millest kindlasti õppida tasub on asjaolu, et on vastutustundetu äärmuslastega valitsust teha. Räuskajad ja vaenuõhutajad ei muutu ning nende järelt võibki põrandat küürima jääda.