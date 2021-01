Krimi MÄRTSIS KOHTU ETTE: Meelis Laol lasuvad süüdistused seoses luksusauto põletamise tellimise ja ebaseaduslike relvadega Kristjan Väli , täna 13:53 Jaga: M

GALERII

KOHUS ALGAB: Kolmapäeva hommikul toimus Harju maakohtus eelistung, kus pandi paika kohtuprotsessi algusaeg 9. märtsile. Eelistungil ühtegi süüdistatavat ei viibinud. Foto: Kristjan Väli

Suunamudija, ärimees ja kunagine allilmategelane Meelis Lao astub märtsis kohtu ette süüdistatuna ärimees Kristian Kesneri hinnalise Mercedese süütamise tellimises ja ebaseadusliku tulirelva käitlemises. Riigiprokurör Vahur Verte ütleb, et kõnealuse kohtuasja keskseks vaidluskohaks saab tõenäoliselt see, kas Meelis Lao tellis süütamise või oli see tema abilise Mark Raul Laanela isiklik huvi.