Ene Pajula | Kus häda kõige suurem ja need teised sõnad 

Tundub, et neile küsimustele me sel korral vastust ei saagi. Aga nagu ikka, igas halvas on ka midagi head.

Miks siis osa inimesi nii hirmsasti samasooliste ametlikult vormistatud kooselu nii väga kardab? ETV saade „Pealtnägija“ tegi põhjaliku loo sellest, mis on samasooliste abielu vastaste tegelik mure: et nad saaksid siis ametlikult õiguse lapsendada. Mammi ei mõista, mis selles siis nii väga saatanlikku on. Mis on halba selles, kui lapsed elavad armastavas peres? Eriti arvesse võttes seda, kui palju on Eesti heteroperedes perevägivalda, mille all lapsed rängalt kannatavad. Kas tõesti ei peaks iga perekond, kuhu lapsi avasüli ja armastusega vastu võetakse, olema ainult teretulnud.

Ameerikas on homoperedel luba lapsendada juba ammu. Võib-olla on ameeriklased selles suhtes sallivamad selle pärast, et Ameerikas oli kaua aega väga suur meeste ülekaal, sest väljarändajate hulgas oli väga vähe naisi. Olukord oli sageli selline, et kui laste ema suri, siis isal uut naist leida ei õnnestunud. Ta pidi üksi oma lapsed üles kasvatama.

Eestis seevastu pole juhtunud kuigi sageli, et isa on üksikvanem, kuigi ette on tulnud ka seda. Ja nemad, need isadest üksikvanemad, ei saa üldse halvemini hakkama. Mammi meelest on eriti veider see, et kõige vihasemalt näivad panevat kahtluse alla meeste võimet lapsi kasvatada just mehed ise. Võib-olla nad vaatavad enda pealt, et nemad igatahes ei saaks sellega hakkama?

Millegipärast unustatakse ära, et mitte keegi ei ela mullis. Ei ole nii, et kui geipaar lapsendab, siis lapsed ei näe kasvamise jooksul ühtki naist või lesbipaar ühtki meest. Ka homo- ja lesbipaaridel on emad, isad, vanaemad ja vanaisad, onud ja tädid, kes ka kasvatamisest osa võtavad. Peaasi on ju ikkagi see, et lapsed on oodatud, hoitud ja armastatud.

Mammil oli kunagi võimalik uurida, kuidas Ameerikas homoperedesse lapsendamine käib. See on tõesti väga karm ja täpselt reglementeeritud protsess, samas kui keegi ei saa ära keelata laste sündi retsidiivsete kurjategijate, joodikute ja narkomaanide heteroperedesse, kus selle peamine eesmärk on saada lapsetoetusi. Sel samal eesmärgil tehakse lapsi vahel ka meil, aga kas on keegi vähemalt üritanud midagi selle vastu ette võtta? Muidugi, see oleks ette kaotatud lahing.

