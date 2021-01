Seisukoht | Kas Reformierakond on õppinud piisavalt alandlikkust? 

Praegu me ju teame, et oravad on abieluküsitluse vastu, aga mille poolt nad on? Kui oravad reageerivad majanduskriisile samamoodi nagu eelmise masu ajal kraane kinni keerates, siis võib turismi-, toitlustus- ja meelelahutussektor sattuda vihma käest räästa alla. Uuelt võimuliidult ei pruugi nad saada sedagi vähest toetusraha, mida seniselt valitsuselt saadi. Ja kui hakatakse ellu viima eelarve tasakaalu, siis kas saabub jõuliste kärbete aeg ja rahvas peab valmistuma jõuliseks püksirihma pingutamiseks?