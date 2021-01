ÕL VIDEO | Kristina Kallas: oleme tõsiselt lõhki ja loodan, et uues valitsuses võetakse prioriteediks ühiskonna liitmine

„Presidenti huvitas, mis on Eesti 200 seisukohad tulevasele valitsusele, millega me sooviks, et tulev valitsus tegeleks. Me väga nüüd loodame, et oleme jõudnud Eestis tagasi sellesse punkti, kus me saame hakata tegelema Eesti päris probleemidega, alates haridusest kuni rohepöördeni. Ühe olulise teemana arutasime päris pikalt võimalikke lahendusi erakondade rahastamise teemal. Nii tänane kriis kui ka väga suured varasemad kriisid on seotud sellega, et meil on must raha, erakondades liigub korruptiivne raha,“ rääkis Kallas Õhtulehele.

Keda Kallas uues koalitsioonis näeb? Võimalusi on tema sõnul mitmeid. „Kas see on nüüd Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatide ja Isamaa liit või on muud liidud, ilmselge on see Reformierakonnal on täna võimalus see valitsus moodustada ja Kaja Kallasel võimalus saada ministriks. Siit on mul ka sõnum Kaja Kallasele, et ma loodan, et ta võta priorteediks ühiskonna üheks liitmise sest oleme täna tõsiselt lõhki,“ rääkis Kristina Kallas.

Kristina Kallase sõnul ei ole välistatud ka see, et uue valitsuse koosseisus ei jõutagi kokkuleppele ja toimuvad erakorralised valimised.