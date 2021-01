VIDEO | Kõlvart korruptsiooniuurimisest: linnaametnike suhtes kahtlusi ega pretensioone pole 

Terviseameti epideemiatõrje osakonna nõuniku Irina Dontšenko sõnul on viiruse levik Eestis jätkuvalt suur. Siiski hakkab olukord stabiliseeruma Harjumaal ja Ida-Virumaal. „See tõestab seda, et piirangud annavad positiivset mõju,“ sõnas Dontšenko.

Tallinna viimase 14 päeva haigusnäitaja on 789 ning viimase kahe nädalaga lisandus pealinnas 3452 haigusjuhtu. Linnaosade lõikes on haigestumine erinev – suurim Lasnamäel ja Haaberstis. Ülejäänud linnaosades on haigestumus madalam kui Tallinna keskmine.

Linnapea Mihhail Kõlvart teatas, et teisipäeval korraldasid kapo esindajad toiminguid linnavalitsuse ruumides ja toimunud on läbiotsimine – selahulgas ka tema enda ja abilinnapea Eha Võrgu kabinetis. Uuriti dokumente ja küsitleti erinevaid ametnikke. Ütlusi andsid linnapea ja abilinnapea. „Rõhutan seda aspekti, et nii nagu meile on kinnitatud kapo poolt – linnaametnike sh ka poliitiliste ametnike suhtes kahtlusi pole, ka pole pretensioone – vähemalt eilse päeva seisuga.“