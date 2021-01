Indrek Saar: kõige tähtsam on see, et tekiks töövõimeline valitsus 

Saar mainis, et koalitsiooni lagunemine tuli ka sotsiaaldemokraatidele pigem ootamatult. „Vaadates, millise tuima järjekindlusega on Jüri Ratasel kaks aastat õnnestunud pühkida igasugune jama lipsult maha ja purjetada rõõmsalt edasi – see otsus tagasi astuda tuli pigem üllatusena.“

Ta tõdes, et uues olukorras võib ka sotsiaaldemokraatidel tekkida šanss – mille suurust on keeruline spekuleerida –, ent praegusel hetkel on kõige tähtsam see, et tekiks töövõimeline valitsus. „Me oleme täna tervisekriisis, majanduskriisis, väga sügavas ühiskondlikus kriisis,“ mainis parlamendisaadik ja lisas, et lahkhelide silumine võtab aega.

Indrek Saare arvates oleks parim valitsus see, mis annab riigikogus selge enamuse. „Ega meil rohkem variante pole, kui koalitsioon Isamaa ja Reformierakonnaga – tänase kohtade jaotuse juures,“ tõdes Saar ja lisas, et üks asi, mida kindlasti ei tehta, on tuua äärmus-populistid valitsusse. Moraalselt on Saare hinnangul väga keeruline, et Kesk- ja Reformierakond satuks koos valitsusse.