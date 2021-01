Kas äsja lahku läinud valitsus võib taassündida? Madison: tõenäosus on 50:50 

„Kui Isamaa soovib tänase koalitsiooni jätkamist, on neil selleks võimalus. Teine variant on, et Isamaa igatseb tagasi oma vanu partnereid reformierakondlasi ja sotsiaaldemokraate, kes nad kolmikliidus surnuks kallistaksid ja järgmisteks riigikogu valimisteks alla viie protsendi suruksid.“

Madison ei usu, et uue koalitsiooni võiksid luua Reformierakond ja Keskerakond. „Minna [Keskerakonnal] ainuüksi kahtlustuse saamise tõttu müts peos paluma Reformierakonna käest, et me tuleme teile siin valitsuspartneriks, teie võtke peaministrikoht ja pange kokku koalitsioonileping v ehk loobuda tänasest positsioonist Reformierakonna hüvangust – sellega kingitaks ära 2023. aasta riigikogu valimiste võit päris kindlasti.“

Eilsest skandaalist sai pleki külge ka EKRE, kui ilmnes, et kahtlustuse korruptsioonikuriteos on saanud ka rahandusminister Martin Helme nõunik Kersti Kracht. „Erakonnale ütles Martin Helme seda, mida avalikkuselegi, et töösuhe on peatatud. Igal juhul see midagi ilusat ei ole. Kui kahtlustus on esitatud, ootab avalikkus ja erakond fakte, mida ta on toime pannud.“