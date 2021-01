OTSEFOTOD JA -VIDEO | Ratas: abielureferendum peaks olema uue koalitsiooni küsimus

"See erakond, kuhu mina kuulun, Eesti Keskerakond, on alati toetanud seda, et punkt üks, meil võiks olla põhiseaduses rahvaalgatuse võimalus," rääkis Ratas riigikogus. Ta möönas, et poliitiline olukord on eilese päevaga tugevasti muutunud ja selge on see, et see valitsus, kes on tagasi astunud, ei peaks poliitilisi suuri initsiatiive enam menetlema. Ratase sõnul peaks abielureferendum olema uue koalitsiooni küsimus.