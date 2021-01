KOOLIJUHT SAI KINGA: populaarse direktori asemele tuleb Georgi lindi austaja 

Seadusesilma täpselt jälgides võiks valdavalt venekeelse kooli direktorit tõepoolest kahtlustada toimingupiirangu rikkumises, ehkki naine ise ütleb, et ta isegi ei teadnud, mis on toimingupiirangu rikkumine. See ei vabasta muidugi kedagi vastutusest. Üle Eesti on ilmselt palju valdade asutusi, milles töötab kaks abikaasat – üks on juht ja teine alluv. Krotova abikaasa on töötanud pikka aega Priimetsa kooli remondimehena ja – nagu naine ise ütleb –, saanud ka preemiaid ja lisatasusid samadel alustel kõigi teiste kooli töötajatega. Ja seda kõik seitse aastat, mil Krotova on kooli juht. Krotova tegi korralduse, see läks valla raamatupidamisse ja järgnes makse – niisiis võinuks raamatupidajad võimalikule seaduserikkumisele juba aastaid tagasi tähelepanu juhtida. Ent küllap on sama tehtud mõnes teiseski Eesti koolis, kus töötavad koos naine ja mees ning miks mitte ka laps ja vanaema.