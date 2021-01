Henn Põlluaas: korruptsioonisüüdistuste ajastus ja valitsuse lagunemine tekitab teatud mõtteid 

Hommikul saabunud uudised olid šokiks ka Henn Põlluaasale. Erinevalt paljudest teistest poliitikutest, kes möödunud ööl praktiliselt magada ei saanudki, nautis EKRE liige head und. „Mina läksin heas usus õhtul magama ja minul ei olnud nendest öistest sündmustest aimugi.“ Siiski oli Põlluaasa sõnul šokeeriv juba ka eilne trall korruptsioonisüüdistuste ümber. „Eks oli arvata, et mingisugused tagajärjed sellele tulevad.“

Riigikogu esimees ei väljendanud usku, et võimalik oleks luua parem valitsusliit. Tema sõnul telliti koalitsiooni tehes uuring, kui palju on kattuvust ja vastuolusid erinevate erakondade lubaduste vahel. Parimat tulemust oli näidanud just äsja lagunenud valitsusliit. „Ükskõik milline muu variant – vastuolud oleksid olnud oluliselt suuremad ja ühiseid arusaamu vähem.“

Asjaolu, et rahandusminister Martin Helme endine nõunik Kersti Kracht on seotud korruptsiooniskandaaliga, peab Põlluaas äärmiselt kahetsusväärseks. „EKRE on kogu aeg rõhutanud seda, et me ei tolereeri mingisugust korruptsiooni.“

Põlluaasa sõnul tuleb Riigikogu tööpäev selline, nagu eelnevalt planeeritud. Seega ei näe ta põhjust, et abielureferendumi üle peetav hääletus läheks päevakorrast maha. „Kuidas see päädib, seda ma ei oska öelda. Küsimus ongi selles, kuidas teatud Keskerakonna liikmed hääletavad.“ Põlluaas kinnitas, et kui peakski juhtuma, et küsimus läheb päevakorrast maha ja EKRE peab minema opositsiooni, siis teema üle võitlemast ei loobuta. „Täna on siiski olukord selline, et ühtegi putru ei saa süüa tuliselt,“ teatas spiiker.