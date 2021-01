VIDEO | President Kaljulaid: teen ettepaneku moodustada uus valitsus Kaja Kallasele

.

"Ma tänan Jüri Ratast selle aja ja koostöö eest," ütles president Kersti Kaljulaid. Ta ütles ka, et sellises olukorras oleks Jüri Ratasel olnud ka raske teistmoodi otsustada.

President teeb ettepaneku moodustada uus valitsus Kaja Kallasele. "Meil on viiruskriis, meil on majanduskriis, meil on ka riigi usaldusväärsuse küsimus. Seda tuleb hoida ja paljudes kohtades uuesti ehitada meie partnerite silmis. Seepärast teen juba täna Kaja Kallasele ettepaneku asuda peaministri kandidaadiks ja asuda uut toimivat valitsust koostama."