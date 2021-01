Poliitika BLOGI | VALITSUS LAGUNES: Ratas astus tagasi, abielureferendumi saatus on lahtine Ohtuleht.ee , täna 09:34 Jaga: M

Prokuratuur ja kapo teatasid teisipäeval, et Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud kriminaaluurimisega on esitatud kuriteokahtlustus viiele inimesele, kelle hulgas on Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, rahandusministri nõunik Kersti Kracht ja ärimees Hillar Teder. Kinni on peetud neli inimest. Öösel vastu kolmapäeval, veidi pärast kella 3 teatas peaminister Jüri Ratas, et astub tagasi. See tähendab ka valitsuse lagunemist.