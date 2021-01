BLOGI | ORAV RATTAS PÄEV TOOMPEAL: Keskerakond ja Reformierakond alustavad koalitsiooniläbirääkimisi

Küsimusele, mis saab koostööst Keskerakonnaga, vastas Seeder, et tegemist on parlamendierakonnaga, kellel on rahvalt valimiste teel saadud mandaat. „Süüdistus, mis on Keskerakonnale esitatud, ei tee ühegi erakonna liikme konkreetset mandaati tühiseks. Kõik riigikogu liikmed, kes on valitud, on töö- ja teovõimelised ning omavad õigust oma valijaid ja erakonda esindada.“