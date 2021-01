Mihhail Kõlvart: tuleb arvestada, et esimene valik on opositsioon 

Keskerakondlane Mihhail Kõlvart mainis, et tunnistama peab seda, et viimasel ajal on olnud ühiskonnas liiga palju pingeid. „Võibolla oli selliseid teemasid, mis ei viinud ühiskonda edasi. Need võtsid palju aega, ressurssi ja emotsioone, ent tulemust polnud. Kindlasti tekkis arusaam, et sõltumata sellest, millega asi lõpeb, peame sellega lähinädalatel väga aktiivselt tegutsema,“ selgitas Kõlvart ja lisas, et praeguses olukorras on väga raske sisuliste asjadega tegeleda.

Kõlvart mainis, et poliitikud arutavad võimalikke stsenaariume ja ka varianti olla järgmises valitsuses koos Reformierakonnaga. „Matemaatika on küllaltki lihtne. Keskerakond seda protsessi ei juhi ega saa sellega kureerida. Nüüd on teine erakond, kes hakkab valikuid tegema – Reformierakond. Valemeid väga palju pole,“ sõnas Tallinna linnapea.