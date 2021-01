Miljoneid liigutanud väidetav küberpettur vaidlustas vangistuse   

Samuti mõistis kohus Einasto süüdi selles, et ta hankis ebaseaduslikult arvutisüsteemidele juurdepääsud, kõrvaldades kaitsevahendi. Sealhulgas mõistis kohus Einasto süüdi rahapesus suures ulatuses ja mõistis talle karistuseks neli aastat vangistust. Liitkaristusena mõisteti talle lõplikult ärakandmiseks neli aastat, viis kuud ja 26 päeva vangistust. Einasto kuritegelikul teel saadud rahaga segunenud raha käive oli 3 245 788,31 eurot, millest on õnnestunud tuvastada 28 417,95 euro päritolu. Kohus mõistis Madis Einasto rahapesus õigeks, kuna kuriteokoosseisu subjektiivset koosseisu ei tuvastatud.

Nüüdseks on Dennis Einasto kaitsja esitanud Tartu maakohtu otsusele edasikaebuse Tartu ringkonnakohtule. Edasikaebuse on esitanud ka Madis Einasto kaitsja vandeadvokaat Sirje Must, kes nõustub Einasto õigeksmõistmisega, kuid mitte sellega, et temale kuuluv korteriomand on kohtuotsusega konfiskeeritud.